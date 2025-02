Ranieri: "La Roma del futuro sarà di Soulé"

Ancora una vittoria in trasferta (la terza di fila) e una striscia di risultati utili consecutivi in campionato che diventano nove. Sta bene la Roma, che passa 1-0 al Tardini grazie alla prodezza su punizione di Soulé e resta al nono posto in classifica aspettando il ritorno del playoff di Europa League contro il Porto. Giallorossi di nuovo in campo tra pochi giorni, ma intanto Claudio Ranieri si è detto soddisfatto del successo: "Sapevo sarebbe stato difficile in casa del Parma. Sono veloci in contropiede, noi proviamo sempre a migliorare. Bellissimo il gol di Soulé, poi dovevamo chiudere la partita e non siamo riusciti. C'era il rischio di pareggiarla, ma sono contento dei tre punti. Soulé? Credo molto in questo ragazzo, non è facile essere un giocatore della Roma. Facciamo un parallelo con Baldanzi, che l'anno scorso non era convinto quando entrava in partita come invece riesce oggi. Matias deve stare tranquillo: la Roma del futuro sarà sua".

