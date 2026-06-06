Presentato il terzo Torneo Internazionale di Terni

Al via la terza edizione del "Torneo Internazionale di Terni – Città di San Valentino", che dall'11 al 14 giugno vedrà sfidarsi undici prestigiose formazioni maschili Under 14, tra cui Real Madrid, Inter, Roma e Lazio. Presentata ufficialmente a Palazzo Spada, la manifestazione giovanile introduce quest'anno un'importante novità grazie alla collaborazione con la Ternana Women: un triangolare femminile Under 15 previsto per il 17 giugno con Lazio e Roma

Torna il grande calcio internazionale giovanile con la terza edizione del “Torneo Internazionale di Terni – Città di San Valentino”, Memorial Ernesto Bronzetti-Claudio Tobia. Una manifestazione in costante crescita che da quest’anno vede anche la collaborazione della Ternana Women.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Terni in collaborazione con la Ternana Women e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni. Il torneo gode inoltre del patrocinio di CONI, Provincia di Terni, Sport e Salute, Comitato Italiano Paralimpico Regione Umbria e del Comitato Nazionale Italiano Fair Play.



La novità più importante di questa edizione riguarda l’ampliamento dello spazio dedicato al calcio femminile. Mercoledì 17 giugno andrà infatti in scena il triangolare Under 15 che vedrà protagoniste Ternana Women, Lazio e Roma, tre realtà di primo piano del panorama calcistico giovanile nazionale.



La presentazione ufficiale del torneo si è svolta oggi nella Sala Consiliare di Palazzo Spada alla presenza, tra gli altri, del vicesindaco con delega allo Sport Paolo Tagliavento e del Direttore Generale e Sportivo della Ternana Women Isabella Cardone.

Alla conferenza sono intervenuti anche il presidente della Sezione AIA di Terni Alberto Tatangelo, il presidente del Football Campitello Cristiano Castellani, il presidente della Terni FC Academy Antonio Cardona, oltre ai vice presidenti dell’Olympia Thyrus Giampiero Micciani e della Narnese Patrizio Solfaroli.