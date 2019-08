Rinvio dal fondo e retropassaggio al portiere: c'è una falla nel regolamento?

La falla e il chiarimento

Forse è proprio per questo motivo (di pressing) che il Benfica, nella partita della ICC contro il Milan, ha studiato una modalità "furba" per eludere la regola. Col difensore che può stazionare liberamente in area, la scucchiaiata del portiere con annesso colpo di testa e presa coi guantoni, può essere infatti trasformata in un modo molto efficace per spiazzare rapidamente il pressing alto orchestrato dall'attacco e cercare una ripartenza ancora più immediata, magari tramite lancio dello stesso portiere con le mani (come effettivamente avvenuto durante la partita amichevole). L'Ifab, che già nel suo regolamento vieta (e punisce con un cartellino giallo) di utilizzare un "espediente" per "aggirare la Regola del retropassaggio al portiere di testa", ha emesso un comunicato di chiarimento. La falla esiste e i dubbi continuano all'interno dell'organo, che si riunirà ancora per discutere dell'argomento. Per il momento la decisione è stata quella di vietare la pratica, senza però punirla. In caso di "furbata" come quella del Benfica il rinvio dovrà infatti essere ripetuto, ma non ci sarà nessuna ammonizione.