SIENA-COSENZA 0-1 LIVE

35' Bruccini



FORMAZIONI UFFICIALI

Siena (4-4-2): Pane; Damian, Sbraga, Panariello, D’Ambrosio; Guberti, Amir, Vassallo, Guerri; Marotta, Neglia.

Cosenza (3-5-2): Saracco; Idda, Dermaku, Camigliano; Corsi, Palmiero, Mungo, Bruccini, D’Orazio; Tutitno, Okereke.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Michele Mignani, al termine della seduta di rifinitura che si è tenuta allo stadio Artemio Franchi, ha presentato in conferenza stampa la finale contro il Cosenza: "Lo stato d’animo è ottimo, ci siamo regalati la possibilità di continuare ad inseguire un sogno, il morale è altissimo e c’è la voglia di centrare un obiettivo che all’inizio della stagione era impensabile e che poi è diventato una cosa reale. Siamo arrivati in finale a discapito di tutti quelli che ritenevano che non ci dovessimo arrivare, secondo me ci siamo arrivati meritatamente grazie al percorso fatto in campionato che ci ha permesso di arrivare secondi e grazie al percorso dei playoff. Andremo a battagliare nel campo di Pescara per provare a portare a casa questo risultato, non so se è un record avere cinque squalificati, sono tanti, ma non ci possiamo fare niente. Abbiamo avuto la possibilità di lavorare bene in questi giorni, proporremo qualcosa di interessante. Non sono in grado di dire chi possa essere favorito, Siena e Cosenza hanno fatto un percorso e sono arrivate a questa finale meritandosela, ci arriviamo con tutto l’entusiasmo del mondo come loro, sicuramente all’inizio della stagione nessuno avrebbe pensato ad una finale di questo genere. Durante il campionato abbiamo preso qualche gol in meno del Cosenza e abbiamo segnato le stesse reti, è una sfida che parte alla pari e le finali sono partite particolari, tese, tirate. Siamo concentrati sul nostro obiettivo, dobbiamo scendere in campo decisi, duri, compatti, con la consapevolezza del percorso che abbiamo fatto. Il Cosenza rispecchia il suo allenatore, esperto, molto bravo, che ha già ottenuto delle promozioni, sa come parlare, comportarsi e gestire queste situazioni". Anche Piero Braglia ha parlato in conferenza stampa: "Gli infortunati del Siena stanno bene, lo sappiamo, poi hanno una rosa attrezzata per vincere un campionato: loro sono favoriti, sono arrivati secondi, noi siamo arrivati quinti. Sappiamo come giocano, le alternative che hanno e i cambi che hanno, siamo a conoscenza della tecnica individuale e del dinamismo del centrocampo: sarà una partita sofferta che dovremo portare fino in fondo. Camigliano e Palmiero? Non ve lo dirò mai come stanno, sono tra i convocati. Questa squadra riserva sempre delle sorprese, in positivo: i ragazzi sono cresciuti a dismisura, Allan è un grande giocatore, ce ne sono altri pronti a dare una mano e a sostituire nel caso in cui qualcuno dia forfait. Il pubblico domenica sera è stato uno spettacolo, ma ora non devono accontentarsi come non dobbiamo accontentarci noi, ma devono venire a Pescara per darci una mano, più ne vengono meglio sarà. Con una Provincia ed una città intera allo stadio non c’è stato un problema che fosse uno, è stato bellissimo, tutti composti ad aspettare la fine, nessun tentativo di invasione… Mi è piaciuto tantissimo. Nella prima partita a 10′ dalla fine eravamo fuori, con la Casertana è stata dura pareggiare, quando hai due risultati su tre poi si trovano difficoltà. Tutte le squadre che abbiamo trovato sono forti, il Südtirol ha un reparto difensivo di forza, di tecnico: per me loro erano una squadra che si abbinava malissimo con noi, conoscendo Vignani posso dire che sarà difficile. Credo che sarà una gara bloccata ma bellissima, noi sappiamo che loro sono una grande squadra e gli porteremo rispetto".