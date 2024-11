Incidente dopo Potenza-Foggia, il numero delle vittime sale a quattro

Samuele Bruno, il 15enne tifoso del Foggia coinvolto nell'incidente stradale di ritorno dalla trasferta di Potenza, non ce l'ha fatta: troppo gravi le sue condizioni dopo l'impatto avvenuto lo scorso 13 ottobre, già costato la vita ad altri tre ragazzi. Il comunicato del club rossonero: "Non avremmo mai voluto tornare a scrivere un messaggio di cordoglio: Samuele ci ha lasciati dopo aver lottato per più di un mese"

