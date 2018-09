Silvio Berlusconi può incrediblmente tornare nel mondo del calcio: l’ex presidente del Milan, alla guida della società 7 volte Campione d’Europa per ben 31 anni, ha infatti dato il via a una trattativa per l'acquisto del Monza con la famiglia Colombo, proprietaria della società. Affare attualmente in corso portato avanti insieme ad un’altra, grande, vecchia conoscenza del Milan, ossia l’ex amministratore delegato Adriano Galliani, che iniziò proprio dalla città brianzola la propria carriera da dirigente. Lo schema, qualora si firmasse, sarebbe lo stesso dei tempi del Milan ovvero: Berlusconi azionista di maggioranza e Galliani manager/ad (quindi senza quote). La prima telefonata di approccio è arrivata da un rappresentante del gruppo Berlusconi, proposta decisamente presa in considerazione dall’attuale proprietà monzese, con la voglia e l’interesse di approfondire ulteriormente un discorso che può proseguire in maniera sempre più accelerata nei prossimi giorni fino ad arrivare a una soluzione che accontenti tutti. La volontà del presidente Colombo sarebbe quella di mantenere comunque una quota di minoranza del club, senza totalmente uscire di scena: un'ipotesi da valutare, anche se Colombo potrebbe tuttavia cedere l’intero pacchetto al gruppo Berlusconi.