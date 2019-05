Primi verdetti dai playout di Serie C, il primo turno si chiude qui: Cuneo e Paganese retrocedono in Serie D, mentre Lucchese e Bisceglie si giocheranno la finale per la permanenza in C. Altro giro, altra gara di andata e ritorno per le due squadre, l'ultima fatica prima della luce definitiva. Le due partite si disputeranno tra il primo e l'8 giugno, in attesa del sorteggio che determinerà chi avrà il beneficio di giocare il ritorno in casa.

Grande prova del Bisceglie, che ribalta la sconfitta per 1-2 dell'andata e ribalta il verdetto grazie al miglior piazzamento in classifica. Domenica 26 maggio, infine, è in programma Rimini-Virtus Verona. I veneti hanno vinto l'andata per 1-0, ora si giocheranno la C.

Cuneo-Lucchese 0-1

78' Zanini

Bisceglie-Paganese 4-3

2' Starita (B), 10' e 68' Cesaretti (P), 14 e 20' Tateo (B), 38' Parlati (B), 73' Alberti