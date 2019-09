Solo il big match tra Bari e Reggina, al termine della quarta giornata di Serie C. Nel girone A continua la marcia del Monza: con la vittoria di misura sulla Pro Vercelli nel match di ieri, la squadra di Brocchi è rimasta l'unica a punteggio pieno tra tutte le 60 formazioni della categoria. Subito dietro vincono Renate e Alessandria, le uniche a rimanere in scia rispettivamente a 9 e 8 punti. La coppia del gol Tavano-Maccarone lancia la Carrarese, primo punto della stagione, in casa contro la Pro Patria, per la Juventus U23. A Padova, il Carpi ferma la capolista del girone B sullo 0-0: il pareggio fa sorridere la Reggio Audace, che vince in casa del Sudtirol e aggancia i biancoscudati al primo posto. Modena e Ravenna centrano la prima vittoria, bene anche Vicenza e Cesena, con i bianconeri che in undici contro dieci battono la Triestina solo allo scadere. La sorpresa più grande arriva dal girone C: in attesa della Reggina, il Catanzaro è solo al comando grazie al 3-1 sulla Sicula Leonzio. Decisivo il concomitante ko della Ternana, prima di oggi a punteggio pieno, in casa contro il Monopoli. Raggiungono gli umbri a quota 9 Potenza, Avellino e Catania: la vittoria di misura dei rossazzurri porta la firma su rigore di Francesco Lodi. Rende e Rieti continuano a essere le uniche formazioni dei tre gironi a quota zero.



Girone A

Monza-Pro Vercelli 1-0 (giocata ieri)

72' Anastasio (M)

Albinoleffe-Pianese 0-0

Carrarese-Pistoiese 2-1

6' rig. Falcone (P), 56' rig. Tavano (C), 74' Maccarone (C)

Lecco-Siena 0-2

14' Cesarini (S), 42' Arrigoni (S)

Olbia-Alessandria 0-3

4' Arrighini (A), 47' aut. Dalla Bernardina (A), 93' Akammadu (A)

Pontedera-Novara 0-0

Gozzano-Giana Erminio 1-1

56' Emiliano (G), 72' Perna (GA)

Juventus U23-Pro Patria 2-2

40' Defendi (P), 46' p.t. Olivieri (J), 65' Ghioldi (P), 85' Alcibiade (J)

Pergolettese-Arezzo 1-1

49' Belloni (A), 78' Bortoluz (P)

Renate-Como 2-1

35' Gabrielloni (C), 66' Maritato (R), 90' Maritato (R)

Classifica: Monza 12, Renate 9, Alessandria 8, Pontedera 7, Novara 7, Pianese 7, Carrarese 7, Olbia 6, Como 6, Pro Vercelli 6, Albinoleffe 5, Pistoiese 4, Arezzo* 4, Pro Patria 3, Gozzano 3, Lecco 3, Pergolettese 2, Juventus U23* 1, Giana Erminio 1.

Girone B

Gubbio-Fano 1-1 (giocata ieri)

28' Cesaretti (G), 80' Barbuti (F)

Imolese-Modena 0-1

26' Rossetti (M)

Piacenza-Fermana 0-1

53' Cognigni (F)

Sambenedettese-Arzignano 2-1

22' Cais (A), 53' Cernigoi (S), 86' Frediani (S)

Sudtirol-Reggio Audace 0-3

40' Marchi (R), 46' Scappini (R), 59' Marchi (R)

Cesena-Triestina 3-2

47' Zecca (C), 67' Borello (C), 71' Giorico (T), 73' Granoche (T), 90' Sarao (C)

FeralpiSalò-Virtus Verona 2-1

33' Scarsella (F), 54' Maiorino (F), 95' Magrassi (V)

Vicenza-Rimini 2-0

78' Pontisso (V), 95' Saraniti (V)

Padova-Carpi 0-0

Ravenna-Vis Pesaro 2-1

46' Giorico (R), 75' Eramo (R), 96' Gennari (V)

Classifica: Padova 10, Reggio Audace 10, Carpi 8, Vicenza 8, Sambenedettese 7, Piacenza 7, FeralpiSalò 7, Vis Pesaro 6, Fermana 6, Cesena 6, Rimini 5, Ravenna 4, Modena 4, Triestina 4, Sudtirol 4, Gubbio 3, Arzignano 3, Fano 2, Imolese 2, Virtus Verona 1.



Girone C

Casertana-Rieti 6-1 (giocata ieri)

6', 24' rig. e 40' Castaldo (C), 12' e 29' Starita (C), 33' Marcheggiani (R), 36' D'Angelo (C)

Catania-Viterbese 1-0

50' rig. Lodi (C)

Teramo-Cavese 2-0

28' Magnaghi (T), 81' Bombagi (T)

Paganese-Virtus Francavilla 2-2

79' e 84' Scarpa (P), 82' e 95' Vazquez (F)

Ternana-Monopoli 0-2

48' Fella (M), 78' Jefferson (M)

Bisceglie-Potenza 0-3

38' Murano (P), 44' Viteritti (P), 49' Giosa (P)

Catanzaro-Sicula Leonzio 3-1

62' Fischnaller (C), 69' Kanoute (C), 85' Giannone (C), 97' Lescano (S)

Picerno-Avellino 2-3

5' Charpentier (A), 16' Parisi (A), 25' Santaniello (P), 49' Di Paolantonio (A), 91' Sparacello (P)

Vibonese-Rende 3-0

15' e 67' Bubas (V), 26' Petermann (V)

Bari-Reggina: lunedì ore 20:45



Classifica: Catanzaro 10, Potenza 9, Ternana 9, Avellino 9, Catania 9, Reggina* 7, Casertana 7, Picerno 7, Viterbese 6, Monopoli 6, Bari* 6, Paganese 5, Vibonese 4, Bisceglie 4, Virtus Francavilla 3, Teramo* 3, Cavese 2, Sicula Leonzio* 1, Rende 0, Rieti 0.

*= una partita in meno.