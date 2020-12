Un altro, straordinario record per Lionel Messi. Con la rete segnata al Valencia nel match (poi terminato 2-2) di sabato 19 dicembre 2020, l'attaccante del Barcellona ha raggiunto quota 643 gol con la maglia blaugrana, eguagliando il primato storico di Pelé con il Santos e diventando dunque il giocatore ad aver messo a segno il maggior numero di reti con lo stesso club . Un risultato incredibile per l'argentino sei volte Pallone d'Oro, che a 33 anni ha raggiunto questo traguardo grazie a numeri inimmaginabili: 450 i gol segnati nella Liga , 118 quelli messi a segno in Champions League. Poi 53 reti in Coppa del Re, 14 in Supercoppa spagnola, 5 nel Mondiale per club e 3 in Supercoppa europea. Tutti con la stessa maglia, quella del club catalano.

Il messaggio di Pelé: "Storie come la nostra sempre più rare"

Tra i primi a complimentarsi con Messi è stato Pelé, che deteneva il record storico raggiunto dalla Pulga. La leggenda brasiliana ha postato su Instagram due immagini, una di una sua celebre esultanza e una simile di Messi, prima di elogiare l'argentino con un lungo messaggio: "Quando il tuo cuore trabocca d'amore - ha scritto Pelé -, è difficile cambiare il tuo percorso. Come te, so cosa vuol dire amare la stessa maglietta ogni giorno. Come te, so che non c'è niente di meglio del posto in cui ci sentiamo a casa. Congratulazioni per il tuo record storico, Lionel. Ma soprattutto complimenti per la tua bellissima carriera al Barcellona. Storie come la nostra, di amare lo stesso club per così tanto tempo, purtroppo saranno sempre più rare nel calcio. Ti ammiro molto".