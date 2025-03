Isco stende il 'suo' Real e l'Atletico lo sorpassa

Nell’ultimo impegno prima dell’andata del derby di Champions con l’Atletico, a Siviglia arriva la quarta sconfitta in Liga per Ancelotti, rimontato 2-1 dal Betis: decisivo il gol su rigore dell’ex Isco. Ne approfitta subito proprio la squadra di Simeone, che batte l’Athletic Bilbao (giovedì rivale della Roma in Europa League) e si prende la testa della Liga con 56 punti. Il Madrid resta a 54, gli stessi del Barça che domani può allungare con la Real Sociedad e andare in vetta da solo LIGA, LA CLASSIFICA

Non il modo migliore per preparare il derby madrileno di Champions di martedì sera. Il Real Madrid perde a Siviglia, battuto dal Betis con gol decisivo dell’ex Isco e subisce così il sorpasso in classifica da parte dell’Atletico, prossimo avversario in Europa. A portare la squadra di Simeone a +2 sui campioni d’Europa è un gol di Alvarez, che è sufficiente per battere l’Athletic Bilbao, giovedì avversario in Europa League della Roma. Tutto questo in attesa della risposta del Barcellona, impegnato domani in casa con la Real Sociedad: con una vittoria i blaugrana possono prendersi la testa della Liga da soli. ATLETICO MADRID-ATHLETIC BILBAO 1-0, IL TABELLINO

Isco punisce il 'suo' Real e poi chiede scusa Non basta alla squadra di Ancelotti il vantaggio iniziale firmato dall’ex milanista Brahim Diaz dopo 10’. I campioni d’Europa vengono ripresi già al 34’ dal gol di Cardoso e nella ripresa il Betis completa la rimonta grazie al rigore realizzato da Isco, nove stagioni e cinque Champions vinte con il Madrid. Lo spagnolo dopo aver segnato all'ex compagno Courtois si è lasciato andare a un’esultanza rabbiosa: Isco nel post partita ha poi chiesto scusa ai tifosi del Real per il modo in cui ha festeggiato la rete del definitivo 2-1 per il Betis. Questa è la quarta sconfitta in campionato per i Blancos, che martedì sera alle 21 (in diretta su Sky Sport) sfideranno l'Atletico nel derby di Champions. BETIS-REAL MADRID 2-1, IL TABELLINO

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto X, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie