Quarta vittoria di fila e allungo in testa alla classifica. Il Real Madrid non si ferma e approfitta del pareggio dei cugini dell'Atletico, vincendo 3-0 a Valladolid per un margine ora di 4 punti sui Colchoneros. A prendersi la scena per la squadra di Ancelotti è Kylian Mbappé che firma la sua prima tripletta con il club spagnolo e sale a quota 15 gol in campionato che fanno 21 in stagione.