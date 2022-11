Il messaggio di Piqué

Questo il messaggio diffuso dal giocatore sui suoi profili social: "Culers (il nome con cui vengono chiamati i tifosi del Barcellona, ndr), da settimane, mesi, molta gente parla di me. Finora non ho detto nulla, ma adesso voglio essere io a parlare. Come molti di voi, sono del Barcellona da sempre. Sono nato in una famiglia di appassionati di calcio e di 'culer'. Quando ero piccolo non volevo diventare un calciatore: volevo essere un giocatore del Barça. Ultimamente ho pensato molto a quel bambino, a cosa avrebbe pensato quel Gerard se gli avessero detto che avrebbe realizzato tutti i suoi sogni. Che sarebbe arrivato nella prima squadra del Barça, che avrebbe vinto tutti i titoli possibili. Che sarebbe stato campione d'Europa e del mondo. Che avrebbe giocato insieme ai migliori della storia e che sarebbe stato uno dei capitani. Che avrebbe avuto amici per sempre. Sono entrato a far parte del Barça 25 anni fa, me ne sono andato e sono tornato. Il calcio mi ha dato tutto, il Barça mi ha dato tutto. Voi, Culers, mi avete dato tutto. Ora, che i sogni di quel bambino si sono realizzati, voglio dirvi che ho deciso che è arrivato il momento di chiudere questo cerchio. Ho sempre detto che non avrei avuto nessuna altra squadra dopo il Barça. E così sarà. Questo sabato sarà la mia ultima partita al Camp Nou. Diventerò un 'culer' in più, inciterò la squadra e trasmetterò il mio amore per il Barcellona ai miei figli, così come la mia famiglia ha fatto con me. E mi conoscete: prima o poi tornerò. Ci vediamo al Camp Nou: forza Barça, sempre!".