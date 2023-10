È Jude Bellingham l’uomo del momento al Real Madrid: il numero 5 (appartenuto a Zidane) inglese sta trascinando i blancos in questo inizio di stagione ed è proprio lui che non sta facendo pesare la partenza del Pallone d’oro in carica, Karim Benzema. Non è un dettaglio, però, che il classe 2003 arrivato questa estate a Madrid dal Borussia Dortmund, sia in realtà un centrocampista. Cosa che rende ancora più straordinari i suoi numeri.