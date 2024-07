Il club blaugrana ha comunicato sui suoi social che dalla prossima stagione il gioiello spagnolo abbandonerà la maglia numero 27 per indossare la 19. La indossò anche Leo Messi per tre stagioni a partire dal 2005/06 prima di ereditare la 10 da Ronaldinho

Lamine Yamal cambia numero. Il Barcellona ha annunciato che dalla prossima stagione il suo gioiello, fresco Campione d'Europa con la Spagna, lascerà la 27 e indosserà la 19 . Per il 17enne sarà il terzo numero cambiato con la squadra blaugrana dopo il 41, indossato nella sua partita d'esordio nel 2022/23, e appunto il 27, avuto nell'ultima stagione.

Yamal sulle orme di Leo Messi

Prosegue il "parallelismo" tra Lamine Yamal e Leo Messi. Anche il fuoriclasse argentino, infatti, indossò la maglia numero 19 per tre stagioni al Barcellona (dal 2005 al 2008) dopo aver esordito con la 30. Nell'estate 2008 l'argentino ereditò la 10 da Ronaldinho che si trasferì al Milan. L'ultimo a indossarla in blaugrana, invece, è stato Ansu Fati che nella stagione 2023/24 ha vestito in prestito la maglia del Brighton.