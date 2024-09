Bruttissima notizia per il Barcellona . Il portiere Marc-Andrè ter Stegen si è infortunato nel corso della partita vinta ieri sul campo del Villareal e dovrà probabilmente saltare tutto il resto della stagione. Come riportato dal club, il giocatore ha riportato la " rottura completa del tendine rotuleo del ginocchio destro " e sarà sottoposto nel pomeriggio di lunedì 23 settembre a un intervento chirurgico. Dopo l'operazione è prevista l'emanazione di un nuovo bollettino medico.

L'infortunio dopo un'uscita

Le condizioni di ter Stegen sono apparse subito serie. A seguito di un'uscita nel recupero del primo tempo, il portiere è caduto male ed è rimasto a terra dolorante e urlante. Subito compagni di squadra e avversari lo hanno circondato e soccorso. All'ingresso dello staff medico, è stato caricato su una barella e portato fuori dal campo quasi in lacrime. Una brutta perdita per il Barcellona, primo in classifica in Liga a punteggio pieno, e anche per la Germania, soprattutto dopo l'addio ufficializzato da Neuer.