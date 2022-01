Real Madrid ko dopo undici partite: il Getafe vince 1-0

I blancos cadono al Coliseum Alfonso Perez: basta la rete di Unal dopo nove minuti, abile a sfruttare una dormita di Militao. Ancelotti: "La squadra sembrava in vacanza, abbiamo regalato il gol". Vittoria dell'Atletico, 2-0 contro il Rajo Vallecano Condividi

Inizia con una sconfitta il 2022 del Real Madrid. Dopo undici risultati utili consecutivi la formazione di Carlo Ancelotti ha perso 1-0 in casa del Getafe con il gol di Enes Unal al nono minuto di gioco. Il turco, al sesto gol in stagione, ha approfittato di una disattenzione al limite dell'area di Militao per rubare palla e battere Courtois. Per il Real Madrid, arrivato al Coliseum Alfonso Perez con diversi assenti tra infortunati e positivi al Covid, non mancano i rimpianti per le occasioni avute: la più importante passa dai piedi di Modric che colpisce la traversa al termine di un'azione tutta di prima dei blancos. Importanti anche gli interventi del portiere del Getafe, David Soria, che ha salvato il risultato in diverse occasioni, regalando agli uomini di Quique Sanchez Flores il sesto risultato positivo di fila in campionato.

Ancelotti: "La squadra sembrava in vacanza" leggi anche Focolaio Covid Real: positivi anche Alaba e Isco Il Real Madrid mantiene otto punti di vantaggio sul Siviglia, che deve recuperare due partite. A preoccupare Carlo Ancelotti, ammonito nel primo tempo, non è la classifica, ma la prestazione della sua formazione: "La squadra sembrava in vacanza - spiega l'allenatore - Abbiamo regalato il gol con un giocatore che solitamente si distingue (Militao, ndr). Abbiamo reagito dieci minuti dopo il gol subito, ma poi eravamo nervosi. Non c'è molto da dire, siamo rimasti in vacanza un giorno in più. Non sembrava la squadra che ha chiuso l'anno: meno concentrazione e meno impegno. Abbiamo regalato un gol e perso, potrebbe essere un campanello d'allarme".