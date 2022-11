Una partita emozionante e ricca di polemiche. Il Barcellona passa nella ripresa a Pamplona contro l'Osasuna e chiude in testa alla Liga la porzione di campionato prima del Mondiale. Una vittoria in rimonta e, in inferiorità numerica, per 2-1. Ad aprire le marcature ci aveva pensato David Garcia di testa per i padroni di casa dopo 6 minuti, ma nella ripresa prima Pedri e poi Raphinha permettono ai blaugrana di rimontare nonostante l'inferiorità numerica arrivata alla mezz'ora del primo tempo per l'espulsione di Lewandowski per somma di ammonizioni. Nel caotico finale di primo tempo rosso anche per Piquè che sedeva in panchina