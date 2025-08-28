Il Real Madrid si prende il Clásico e allunga in vetta alla Liga. Festa al Bernabeu per la vittoria della squadra di Xabi Alonso, che supera 2-1 i rivali del Barcellona e li stacca di cinque punti al comando del campionato. Un big match che non tradisce le attese e con un finale infuocato, partita dai tantissimi episodi. In avvio subito un rigore concesso e poi tolto dal Var al Real: non è fallo di Lamine Yamal su Vinicius. Al 12' Guler sorprende Fermin Lopez e serve Mbappé: il gol dalla distanza è splendido, ma la posizione di fuorigioco del francese gli nega il vantaggio. È invece regolarissimo al 22' l'1-0 di Mbappé innescato da Bellingham, ma la replica del Barça porta la firma di Fermin Lopez: azione da applausi con Balde che trova in area Rashford e pallone a rimorchio per il compagno, che non può sbagliare davanti a Courtois. Il minuto 43 diventa decisivo: Vinicius crossa dalla sinistra sul secondo palo, sponda perfetta di Militao e facile tap-in di Bellingham. Capocannoniere della Liga con 11 gol, Mbappé non arrotonda su rigore dopo l'intervallo per il fallo di mano di Eric Garcia: super Szczesny a negargli la doppietta. Risultato che resta quindi in bilico in un match ad alta intensità, addirittura eccessiva nei minuti di recupero: Pedri viene espulso dopo l'entrata su Camavinga, situazione che scatena il parapiglia tra le panchine contenuto e poi evitato dall'intervento della Policia Nacional. Un finale bollente che anticipa la vittoria e l'allungo in vetta del Real Madrid.