Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Real-Barcellona finisce in rissa: un rosso, sei ammoniti e la polizia in campo

LA RICOSTRUZIONE fotogallery
10 foto

Il Real Madrid è tornato a battere il Barcellona dopo le quattro vittorie di fila dei catalani della scorsa stagione e il finale di partita è stato (come spesso capita) infuocato. Maxi rissa al centesimo minuto tra le due panchine: tra i protagonisti un Vinicius in ciabatte, il compagno di nazionale Raphinha in borghese da infortunato, ma anche Yamal e Courtois. È finita con un rosso al secondo portiere del Real Lunin, sei ammoniti e la polizia in campo a separare i calciatori

IL REAL BATTE 2-1 IL BARCELLONA

ALTRE FOTOGALLERY

Arsenal a +4 sul Bournemouth: la classifica

Premier League

L'Arsenal infila la quarta vittoria di fila (1-0 al Crystal Palace) e resta a +4 sul Bournemouth,...

21 foto

Rissa nel Clásico: un rosso, sei gialli e polizia

LA RICOSTRUZIONE

Il Real Madrid è tornato a battere il Barcellona dopo le quattro vittorie di fila dei catalani...

10 foto

La classifica della Serie A

Serie A

Due rigori salvano la Fiorentina che pareggia di rimonta 2-2 in casa col Bologna. Il Napoli...

20 foto

Il Bari torna a vincere. Padova-Juve Stabia 2-2

Serie B

La 9^ giornata della Serie B conferma il primato del Modena, che supera l'Empoli. Vincono Monza e...

22 foto

Karl, che settimana! Gli esordienti più giovani

classifica

Settimana da sogno per Lennart Karl che, dopo aver trovato la prima gioia in Champions, ha...

12 foto

Video in evidenza

    Liga: Ultime Notizie

    Villarreal-Barcellona a Miami è stata cancellata

    Liga

    La Liga ha ufficializzato la cancellazione dalla partita tra Villareal e Barcellona che era in...

    Lewandowski fuori 4/6 settimane: niente 'Clasico'

    barcellona

    Il centravanti polacco del Barcellona ha subito una lesione al bicipite femorale della gamba...

    Barça, cambiano i piani di rientro al Camp Nou

    Liga

    Il Barcellona ha comunicato che ora intende tornare al Camp Nou solo dopo aver ottenuto...