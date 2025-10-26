Real-Barcellona finisce in rissa: un rosso, sei ammoniti e la polizia in campo
Il Real Madrid è tornato a battere il Barcellona dopo le quattro vittorie di fila dei catalani della scorsa stagione e il finale di partita è stato (come spesso capita) infuocato. Maxi rissa al centesimo minuto tra le due panchine: tra i protagonisti un Vinicius in ciabatte, il compagno di nazionale Raphinha in borghese da infortunato, ma anche Yamal e Courtois. È finita con un rosso al secondo portiere del Real Lunin, sei ammoniti e la polizia in campo a separare i calciatori
- Mbappé e Bellingham lo hanno deciso poi - al minuto numero 100 e a maxi recupero ormai scaduto - succede di tutto. Prima c'è un rosso "di campo" per Pedri; e fin lì tutto abbastanza nella norma: il centrocampista (già ammonito) si allunga palla e colpisce l'avversario in scivolata. Secondo giallo sacrosanto, poche proteste in campo e animi calmi. Ma poi…
- Il vero caos parte dalla due panchine, che vanno a contatto. In breve tutti i giocatori sono coinvolti.
- Tra i protagonisti c'è sicuramente Vinicius. Il 7 del Real si era già preso i riflettori per le forti polemiche al momento della sostituzione al 70': il brasiliano esce vistostamente arrabbiato, passando davanti al suo allenatore Xabi Alonso e rientrando immediatamente negli spogliatoi, salvo poi fare ritorno in panchina pochi minuti dopo. Nella rissa finale è in ciabatte, e se la prende col compagno di nazionale Raphinha.
- Ecco le immagini: in tutto questo Raphinha era "in borghese", visto l'infortunio che lo ha tenuto fuori dal Clásico.
- Servono un po' tutti per far tornare la calma… arbitri, panchine e polizia compresa. Sulla destra della foto c'è anche il secondo portiere del Real Lunin, alla fine sarà lui l'unico espulso.
- Tra gli altri highlights anche un confronto Yamal-Courtois.
- Detto del rosso a Lunin, spuntano altre sei ammonizioni: per Rodrygo, Vinicius e Militao sponda Real, e per Fermín, Balde e Ferran sponda Barcellona.