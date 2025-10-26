Il Real Madrid è tornato a battere il Barcellona dopo le quattro vittorie di fila dei catalani della scorsa stagione e il finale di partita è stato (come spesso capita) infuocato. Maxi rissa al centesimo minuto tra le due panchine: tra i protagonisti un Vinicius in ciabatte, il compagno di nazionale Raphinha in borghese da infortunato, ma anche Yamal e Courtois. È finita con un rosso al secondo portiere del Real Lunin, sei ammoniti e la polizia in campo a separare i calciatori

IL REAL BATTE 2-1 IL BARCELLONA