Il match di oggi sarà il terzo incrocio stagionale tra Barcellona e Real Madrid. Finora il bilancio è in perfetto equilibrio, con la vittoria dei blancos nella gara di andata di campionato per 2-1 e quella blaugrana nella finale di Supercoppa di Spagna per 3-2.
Barcellona-Real Madrid, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Match point per il Barcellona che ha la possibilità di vincere la Liga in occasione del Clasico in scena al Camp Nou. La squadra di Flick ha 11 punti di vantaggio sulle merengues a 4 giornate dalla fine del campionato e con un pareggio o una vittoria conquisterebbe il suo 29° titolo. Calcio d'inizio alle 21
Jordi Alba torna a Barcellona: l'accoglienza
L'ex blaugrana Jordi Alba, dopo il ritiro dal calcio giocato, è tornato a Barcellona a seguire da vicino gli ex compagni nel Clasico. Con la maglia blaugrana per lui 459 presenze, 27 gol e 99 assist. Nel VIDEO l'accoglienza di alcuni dei suoi ex compagni
Anche il Real Madrid esprime vicinanza a Flick
Dopo la scomparsa del padre dell'allenatore del Barcellona Hansi Flick, anche il Real Madrid ha espresso il suo cordoglio per l'accaduto con una nota ufficiale sul proprio sito: "Il Real Madrid CF, il suo presidente e il suo Consiglio di Amministrazione esprimono il loro profondo cordoglio per la scomparsa del padre di Hansi Flick, allenatore del Barcellona. Il Real Madrid desidera porgere le più sentite condoglianze e la sua sincera vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari. Che riposi in pace".
Multa record per Valverde e Tchouameni dopo la rissa
Protagonisti in settimana per una rissa dopo l'allenamento Aurelien Tchouameni e Federico Valverde. I due, secondo le ricostruzioni, sarebbero arrivati allo scontro fisico in spogliatoio dove l'uruguaiano ha avuto la peggio (non causato dal compagno) rimediando un trauma cranico. Duro comunicato e sanzione da 500 mila euro per entrambi da parte del club.
Real Madrid, la sanzione ufficiale per Valverde e Tchouameni dopo la rissa in allenamentoVai al contenuto
Morto il padre di Flick: il cordoglio del Barcellona
Una notizia ha scosso l'ambiente blaugrana nelle ultime ore: è morto il padre dell'allenatore Hansi Flick. "L'FC Barcelona e l'intera famiglia blaugrana desiderano esprimere tutto il loro affetto a Hansi Flick per la scomparsa del padre", si legge in una nota ufficiale del club. L'allenatore sarà regolarmente in panchina.
Il Barcellona segna ininterrottamente da 54 partite di campionato (dalla sconfitta per 0-1 contro il Leganés nel dicembre 2024), la striscia più lunga attualmente in corso nei cinque principali campionati europei (Bayern Monaco: 44).
A Barcellona è pronta la festa
Per la prima volta nella sua storia, il Clasico potrebbe essere decisivo per la vittoria dello scudetto. Il Barcellona è infatti a un punto dall'aritmetica e dunque, con un pareggio o una vittoria, alzerebbe il trofeo proprio di fronte ai rivali di sempre. In conferenza stampa, l'allenatore blaugrana Flick ha dichiarato: "Vogliamo conquistare il secondo titolo consecutivo. Non è una cosa normale in Liga".
In totale sono 263 i precedenti in tutte le competizioni, con un equilibrio quasi perfetto: 107 successi per il Real, 105 per il Barça e 51 pareggi. Leggerissimo vantaggio per le merengues anche nei gol segnati: 447 a 439.
La formazione ufficiale del Barcellona
BARCELLONA (4-2-3-1): Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Pedri, Gavi; Rashford, Olmo, Fermín; Lewandowski. All. Flick
La formazione ufficiale del Real Madrid
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Camavinga, Tchouameni; Bellingham, Brahim, Vinicius; Gonzalo. All. Arbeloa
Anche Yamal assente: i convocati
Un Clasico senza Lamine Yamal. La stella del Barcellona è infatti fuori per infortunio. Un infortunio causato da... un rigore. Durante Barcellona-Celta Vigo, lo spagnolo si è procurato una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra proprio calciando (e segnando) il rigore. Per lui stagione finita con i blaugrana ma dovrebbe essere a disposizione per il Mondiale con la Spagna.
I padroni di casa sono di gran lunga il miglior attacco della Liga con ben 89 gol segnati in 34 giornate (media per match di 2,6 reti) e potrebbero trovarsi particolarmente bene contro una difesa che solo nella recente partita di campionato contro l’Espanyol ha messo fine a una sequenza di nove gare in cui subiva sempre reti.
Il Barcellona effettua più tiri nello specchio della porta rispetto al Real Madrid. I catalani sono la squadra che vanta questo primato nella Liga.
Sono ben 34 i cartellini rossi sventolati nella storia del Clasico tra Barcellona e Real Madrid.
Il Real senza Mbappé: out anche Valverde, Tchouameni c'è
Uno dei grandi assenti di serata tra i Blancos è Kylian Mbappé (24 gol in campionato): l'attaccante francese, tornato a lavorare in gruppo questa settimana dopo l'infortunio al bicipite femorale - il giocatore aveva viaggiato anche in Italia, ricevendo le critiche e una petizione dei tifosi -, non è stato convocato da Arbeloa ed è rimasto a Madrid dopo l'ultimo test effettuato in mattinata. C'è Tchouameni, out Valverde.
Il Barcellona per la storia
E' la notte del Clasico, Barcellona contro Real Madrid: la partita più importante della Liga. Questa sera più che mai. Per la prima volta nella storia si decide il campionato. I blaugrana, primi con 88 punti in classifica, con un pareggio o una vittoria avrebbero l'aritmetica certezza di conquistare il 29° titolo.