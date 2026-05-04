Protagonisti in settimana per una rissa dopo l'allenamento Aurelien Tchouameni e Federico Valverde. I due, secondo le ricostruzioni, sarebbero arrivati allo scontro fisico in spogliatoio dove l'uruguaiano ha avuto la peggio (non causato dal compagno) rimediando un trauma cranico. Duro comunicato e sanzione da 500 mila euro per entrambi da parte del club.