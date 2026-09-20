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LigaGiornata 7 - domenica 20 settembre 2026Giornata 7 - dom 20 set
Fine
Atletico Madrid
Grimaldo A. 53' (Rig.)David J. 59'
2 - 1
Real Madrid
Rüdiger A. 89'
Atletico Madrid
Grimaldo A. 53' (Rig.)David J. 59'
2 - 1 Real Madrid
Rüdiger A. 89'
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Atletico Madrid-Real Madrid 2-1: gol di Jonathan David, Mourinho ko

Il derby di Madrid è dell'Atletico: Simeone batte Mourinho 2-1 al termine di una partita decisa nella ripresa. A sbloccare il match è stato Grimaldo su rigore (nell'occasione espulso Huijsen per fallo da ultimo uomo), mentre il raddoppio porta la firma dell’ex Juventus Jonathan David. Ai blancos non basta il gol di Rudiger al 90° minuto. Per il Real si tratta del secondo ko stagionale, adesso superati in classifica dall'Atletico e lontani 6 punti dal Barcellona

Madrid è dell'Atletico. Il primo derby stagionale va alla squadra di Diego Pablo Simeone che batte 2-1 il Real Madrid di José Mourinho, al secondo ko in campionato e già a sei punti dal Barcellona. Ai blancos non basta un finale d'assalto per riaprire una partita decisa nella ripresa. Dopo un primo tempo in equilibrio, infatti, l'Atletico riesce a sbloccare la partita nella ripresa. Il match cambia volto al 50° minuto, quando Huijsen atterra in area Giuliano Simeone. L'arbitro assegna il calcio di rigore ed estrae il cartellino giallo per l'ex Juve e Roma, ma dopo l'intervento del Var trasforma l'ammonizione in espulsione per fallo da ultimo uomo. Dal dischetto Grimaldo non sbaglia e spiazza Courtois.

Il terzo gol consecutivo di David

Con il Real in inferiorità numerica, l'Atletico trova il raddoppio appena sei minuti più tardi. La firma è ancora quella di Jonathan David, rinato con la maglia dei colchoneros. Per l'ex attaccante della Juventus è il terzo gol in altrettante presenze, arrivato al termine di un perfetto inserimento in area sul cross dalla destra di Simeone. Un'altra ottima prestazione per l'attaccante canadese, uscito poi tra gli applausi del Riyadh Metropolitano.

Real, non basta Rudiger

La reazione del Real Madrid arriva soltanto nel finale, anche grazie ai subentranti. Al minuto 89 i blancos accorciano le distanze con un preciso colpo di testa di Rudiger, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Bernardo Silva. Il gol, però, non basta a riaprire l'incontro. Vince l'Atletico, esulta Simeone: i colchoneros salgono al secondo posto, scavalcando proprio il Real.

ATLETICO MADRID-REAL MADRID 2-1

Marcatori: 53' rig. Grimaldo, 59' David, 89' Rudiger

 

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Pubill (46' Koke), Romero (89' Le Normand), Hancko, Grimaldo; Simeone, Llorente, Cardoso, Baena (67' Lookman); Lee (89' Hjulmand), David (62' Alvarez). All.: Simeone

 

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni (71' Camavinga); Guler (54' Rudiger), Bellingham (82' Bernardo Silva), Vinicius (54' Diomande); Mbappé. All.: Mourinho

 

Arbitro: Miguel Angel Ortiz Arias

Note: ammoniti Pubill, Romero, Dumfries, Bellingham; al 50' espulso Huijsen per fallo da ultimo uomo