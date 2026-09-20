Il derby di Madrid è dell'Atletico: Simeone batte Mourinho 2-1 al termine di una partita decisa nella ripresa. A sbloccare il match è stato Grimaldo su rigore (nell'occasione espulso Huijsen per fallo da ultimo uomo), mentre il raddoppio porta la firma dell’ex Juventus Jonathan David. Ai blancos non basta il gol di Rudiger al 90° minuto. Per il Real si tratta del secondo ko stagionale, adesso superati in classifica dall'Atletico e lontani 6 punti dal Barcellona

Madrid è dell'Atletico. Il primo derby stagionale va alla squadra di Diego Pablo Simeone che batte 2-1 il Real Madrid di José Mourinho, al secondo ko in campionato e già a sei punti dal Barcellona. Ai blancos non basta un finale d'assalto per riaprire una partita decisa nella ripresa. Dopo un primo tempo in equilibrio, infatti, l'Atletico riesce a sbloccare la partita nella ripresa. Il match cambia volto al 50° minuto, quando Huijsen atterra in area Giuliano Simeone. L'arbitro assegna il calcio di rigore ed estrae il cartellino giallo per l'ex Juve e Roma, ma dopo l'intervento del Var trasforma l'ammonizione in espulsione per fallo da ultimo uomo. Dal dischetto Grimaldo non sbaglia e spiazza Courtois.