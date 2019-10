L'attaccante argentino offre a Di Maria l'assist per l'1-0 e poi firma il definitivo 4-1 in pieno recupero nell'anticipo della 10^ giornata di Ligue 1. Completano il tabellino la seconda rete del Fideo e il centro di Mbappé. L'1-2 di Ganago illude il Nizza, che chiude in 9 per le espulsioni di Herelle e Cyprien. PSG sempre più primo a quota 24 punti

NIZZA-PSG 1-4

16' Di Maria (P), 21' Di Maria (P), 67' Ganago (N), 88' Mbappé (P), 91' Icardi (P)

NIZZA (4-3-3): Benitez; Burner, Herelle, Dante, Sarr; Lees Melou, Cyprien, Danilo (71' Pelmard); Ganago (80' Tameze), Dolberg (90' Maolida), Claude Maurice. All. Vieira

PSG (4-2-2-2): Keylor Navas: Meunier, Thiago Silva (46' Marquinhos), Kimpembe, Diallo; Herrera, Paredes; Di Maria, Choupo-Moting (62 Kurzawa); Icardi, Sarabia (83' Mbappé). All. Tuchel

Ammoniti: Kimpembe (P), Dante (N), Kurzawa (P). Espulsi: Cyprien (N) al 74' e Herelle (N) al 77'

Il PSG riavvia il suo cammino in Ligue 1 così come aveva fatto prima della sosta: vincendo. La squadra di Tuchel passa per 4-1 sul campo del Nizza nell'anticipo della 10^ giornata di campionato: assoluto protagonista del poker, Mauro Icardi. L'ex attaccante dell'Inter ha suggerito a Di Maria l'assist per l'1-0 e segnato il definitivo 4-1 in pieno recupero con un tap-in a porta vuota, servito da Mbappé.

Icardi apre e chiude, il Nizza finisce in 9



Nella formazione schierata da Tuchel, Icardi forma la coppia d'attacco con Sarabia, in un duo supportato da Di Maria e Choupo-Moting. Partita sbloccata al 16', con l'assist di Icardi che con un tocco no-look serve Di Maria in velocità: scatto di 40 metri del Fideo e Benitez battuto. Il raddoppio del PSG arriva cinque minuti dopo: invito in profondità di Meunier per Di Maria, che controlla e si inventa un pallonetto con il sinistro a battere Benitez sul secondo palo. Il Nizza torna in partita al 67', pochi minuti dopo una traversa colpita di testa da Marquinhos, con Ganago che raccoglie l'assist di Dolberg (che aveva rubato palla proprio a Marquinhos) e supera Keylor Navas. Le espulsioni di Cyprien (doppia ammonizione) al 74' e Herelle (schiaffo a Paredes negli attimi successivi all'espulsione di Cyprien, individuato dal Var) riducono però i padroni di casa in nove uomini e nel finale il PSG allunga. All'88' Mbappé, entrato in campo da cinque minuti al posto di Sarabia, sfrutta un errore di Dante in disimpegno e supera Benitez con un tiro potente da distanza ravvicinata. Nel recupero c'è spazio per la terza rete stagionale, la seconda in campionato, di Icardi, che mette la firma sull'ottava vittoria in Ligue 1 per il PSG, sempre più primo con 24 punti.