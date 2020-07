Allo Stade de France - aperto ai tifosi, seppure in numero limitato - i parigini hanno sconfitto per 1-0 il Saint Etienne grazie al gol di Neymar al 14' del primo tempo. Brutto infortunio per Mbappé, colpito duramente, che ha scatenato una mega rissa in campo tra le squadre. Il giocatore è poi tornato per la premiazione con le stampelle, lasciando in apprensione i tifosi parigini in vista della sfida di Champions contro l'Atalanta

INFORTUNIO PER MBAPPÉ: RISSA IN COPPA DI FRANCIA. FOTO