Finisce 0-0 tra Lille e Psg, anche grazie allo strepitoso salvataggio del difensore della squadra parigina: ritrovatosi solo contro 4 attaccanti lanciati in contropiede, riesce a evitare un gol certo con un disperato intervento in scivolata dopo essersi anche fatto male

Quando scattano verso la porta, in 4 e in campo aperto, sembra impossibile figurarsi uno scenario diverso dal gol. Anche perché tra loro e la porta c'è un solo difensore, che tenta una corsa disperata, e nel farlo si infortuna anche. E invece...



E invece Lille-Psg finisce 0-0 anche, forse soprattutto, grazie al salvataggio di Presnel Kimpembe, difensore dei parigini che non si perde d'animo e con una scelta di tempo praticamente perfetta si lancia in scivolata sui piedi di Burak Yilmaz. A rendere ancora più eroico l'intervento il fatto che, come si deduce dalle immagini, Kimpembe si procuri anche un infortunio, probabilmente uno stiramento, poco prima del suo tackle. Gli ultimi passi della sua rincorsa disperata sono poco fluidi, il difensore non riesce quasi a correre, ed è lì che opta per la scivolata, un intervento pulitissimo sul pallone ma tanto deciso da far volare l'attaccante turco, stoppato sul più bello.





Quando si dice "un salvataggio che vale quanto un gol". E Kimpembe, il suo "gol", l'ha voluto anche postare sui suoi social, per ricordare a tutti quanto possa significare anche un intervento in scivolata fatto bene.