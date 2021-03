Serata di grande paura in casa Paris-Saint Germain, proprio mentre la formazione allenata da Pochettino era in campo al Parco dei Principi per l'impegno di campionato contro il Nantes. Che qualcosa non stesse andando per il verso giusto lo si è capito intorno all'ora di gioco, quando il direttore sportivo Leonardo è stato inquadrato dalle telecamere mentre stava parlando al telefono. Il dirigente brasiliano in quegli attimi convulsi stava infatti invitando Pochettino a sostituire Angel Di Maria, perchè qualcosa di molto grave stava accadendo al calciatore sul piano personale. Secondo quanto riportato da RMC, infatti, nella casa del campione argentino si sarebbe verificata una rapina molto violenta alla quale avrebbero assistito i familiari del calciatore che al momento si troverebbero in stato di choc. Dopo essere stato messo al corrente dei fatti, Di Maria (sostituito al 63') ha lasciato il Parco dei Principi anche lui visibilmente scosso per raggiungere l'abitazione e i propri cari.