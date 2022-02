Prosegue il momento d'oro di Arkadiusz Milik con la maglia del Marsiglia. L'ex attaccante del Napoli continua a trascinare la sua squadra in Ligue 1. Dopo aver realizzato una tripletta la scorsa settimana nel 5-2 che l'OM ha rifilato all'Angers, il polacco ha regalato altri tre punti preziosi ai suoi segnando il gol del 2-1 nella sfida contro il Metz, penultimo in classifica. Nei minuti conclusivi di una partita equilibrata e inchiodata sull'1-1 dopo i gol di Bakambu e Maiga, è arrivata la prodezza balistica di Milik: stop di petto e rovesciata che non ha lasciato scampo al portiere di casa Caillard. Milik ha così realizzato il suo quinto gol in campionato con la maglia del Marsiglia.



La formazione allenata da Jorge Sampaoli ha così potuto consolidare il secondo posto in classifica alle spalle del Paris Saint Germain che vanta ben 13 punti di vantaggio sull'OM ed è lanciato alla conquista del titolo di campione di Francia. Per i marsigliesi, raggiungere il secondo posto al termine della stagione significherebbe migliorare, di molto, il piazzamento dell'anno passato quando il quinto posto gli valse la qualificazione alla fase a gironi di Europa League. Con un Milik in questa forma, l'OM può davvero pensare di poter tornare in Champions nella prossima stagione.