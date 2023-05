Secondo quanto riportato dalla stampa francese il Psg avrebbe deciso di punire Messi per la "trasferta" in Arabia Saudita con due settimane di sospensione. La Pulce era volata a Riyad il giorno dopo la sconfitta contro il Lorient, senza l'autorizzazione del club

La decisione del Psg sarebbe arrivata nella serata di martedì: sospensione di due settimane con effetto immediato , per punire quello che viene ritenuto un grave errore da parte del campione argentino, che gode senza dubbio di innumerevoli privilegi ma che, in questo caso, dovrebbe rispondere di inadempienza .

Al Psg non sarebbe andata giù la "trasferta" in Arabia Saudita di Leo Messi. A dare la notizia è la stampa francese, che parla di una sospensione di due settimane per la Pulce, decisa dal club parigino: Messi era infatti volato a Riyad senza autorizzazione , il giorno dopo la sconfitta contro il Lorient.

Ambasciatore... porta pena

Secondo alcune fonti, Messi lunedì sarebbe andato a Riyad per rispettare il contratto come ambasciatore del turismo dell'Arabia Saudita, saltando l’allenamento previsto per quel giorno con la squadra e senza l’autorizzazione del club. Il Psg, dunque, avrebbe applicato il classico provvedimento disciplinare previsto in casi come questo (inadempienza/assenza di un dipendente senza alcuna autorizzazione). Messi salterebbe le prossime due partite del Psg, a Troyes questa domenica, e contro l'Ajaccio sabato 13 maggio. Il Psg, al momento, non ha rilasciato commenti.



Dietro alla "trasferta" di Messi, però, i media d'oltralpe pensano che possa esserci anche l'Al-Hilal, club (tra l'altro eterno rivale dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo) che avrebbe già presentato un'offerta all'entourage della Pulce, che a meno di clamorosi sviluppi non rinnoverà il suo contratto con il Psg in scadenza a giugno.