Psg, offerta "ridicola" per acquistare lo stadio

Per acquistare il 'Parc des Princes', il Psg ha offerto al Comune di Parigi 38 milioni di euro. La stessa cifra pagata, per dire, allo Sporting Lisbona per comprare il terzino Nuno Mendes e meno di quanto pagato dai parigini per avere Vitinha. A rivelare la cifra offerta dal club di Al-Khelaifi è stata Anne Hidalgo, sindaco di Parigi, che non ha avuto problemi a definire "ridicola" l'offerta del Psg: “Per vendere bisogna rispettare le regole -ha detto la prima cittadina parigina in un’intervista a TF1-Lo stadio è dei parigini, non è mio. Siamo in uno stato di diritto, quindi dobbiamo fissare dei prezzi che devono corrispondere al bene. Il club ha offerto 38 milioni di euro. Penso che ridicolo sia la parola giusta. Non c'è più alcun percorso possibile. Smettiamola di discutere per non raggiungere un accordo”.