Youcef Atal in stato di fermo: come scrivono i media francesi, che riportano fonti giudiziarie, il calciatore algerino sarebbe accusato di apologia di terrorismo. Il 27enne (sospeso poi dalla sua squadra, il Nizza) aveva condiviso su Instagram, e poi rapidamente rimosso, il discorso incendiario di un imam che esortava a far vivere "un giorno nero agli ebrei". Il giocatore si era scustao ma il 16 ottobre la procura ha aperto un'inchiesta per apologia di terrorismo e istigazione all'odio per motivi religiosi, previa consultazione con il prefetto e il comune di Nizza. Il club di Ligue 1 aveva già sospeso Atal in attesa di eventuali provvedimenti disciplinari da parte della Federazione.