Atal a processo per "istigazione all'odio"

Youcef Atal, difensore algerino del Nizza, sarà processato oggi, lunedì 18 dicembre, per istigazione all'odio davanti al tribunale penale di Nizza. Pochi giorni dopo gli attacchi del 7 ottobre in Israele, il giocatore aveva condiviso sul suo account Instagram seguito da 3,2 milioni di persone il video di un predicatore islamico, Mahmoud Al Hasanat, che invocava un "giorno nero" per Israele e gli ebrei. Il calciatore di 27 anni - citato tra l'altro venerdì come testimone al processo del suo ex allenatore Christophe Galtier per molestie e discriminazioni contro i giocatori musulmani del Nizza - questa volta sarà sul banco degli imputati. Atal rischia fino a un anno di reclusione e 45.000 euro di multa. Al momento è posto sotto controllo giudiziario con una cauzione di 80.000 euro e il divieto di lasciare il territorio francese, salvo per motivi connessi alla sua attività professionale. Il giocatore si è scusato ma il procedimento giudiziario è andato avanti. Si è però passati da "apologia del terrorismo" a "provocazione all'odio a ragione della religione". Intanto il club aveva già sospeso Atal che ha saltato finora sette partite