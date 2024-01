Il Psg vince la Supercoppa francese: Tolosa ko 2-0

I parigini vincono il Trophée des Champions per la decima volta nelle ultime undici edizioni: decidono i gol di Lee e Mbappé. Per Luis Enrique è il primo titolo dopo un digiuno durato 2412 giorni SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ

È la Supercoppa di Francia il primo titolo di Luis Enrique sulla panchina del Paris Saint Germain. I parigini hanno vinto il Trophée des Champions per la decima volta nelle ultime undici edizioni, battendo 2-0 il Tolosa al Parco dei Principi. Una partita risolta in 45 minuti dal Paris grazie alle reti di Lee Kang-In prima (all'ultimo match prima della trasferta in Qatar per la Coppa d'Asia) e Kylian Mbappé poi.



Il racconto del match Centocinquanta secondi. Tanto è bastato al Paris Saint Germain per sbloccare la partita con una grande azione finalizzata da Lee Kang-In: nasce tutto da una verticalizzazione di Vitinha per Dembélé, sponda all'indietro verso Lee che di prima, dal cuore dell'area, insacca. Il Paris crea, ma è il Tolosa che sfiora il pareggio al 37° minuto con un lampo improvviso di Dallinga che con un destro potente colpisce il palo, con il salvataggio decisivo di Donnarumma. Dal gol sbagliato al gol subito, quello di Kylian Mbappé al 44° minuto. Al primo centro nel 2024, il francese fa tutto da solo, liberandosi tra tre avversari e battendo Restes con un destro a giro dal limite. Una rete che virtualmente chiude la partita all'intervallo. Nel secondo tempo sono due i momenti da segnalare prima della festa. Da una parte il palo di Hakimi su punizione, dall'altro l'infortunio di Skriniar. L'ex Inter è uscito per un problema alla caviglia che andrà valutato nei prossimi giorni.

I dieci titoli di Luis Enrique Una vittoria da dieci per Luis Enrique, come i titoli vinti in panchina. Prima di oggi, però, l'ultimo risaliva a quasi sette anni fa: era la stagione 2016-2017 quando vinse la Copa del Rey con il Barcellona. Un digiuno interrotto dopo 2412 giorni. Per il Paris, invece, sono dodici Supercoppe di Francia in bacheca: nessuno come loro.