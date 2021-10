Termina senza reti "Le Clasique", posticipo dell'undicesima giornata di Ligue 1. Nella bolgia del Velodrome la formazione parigina strappa un pareggio in dieci per un'abbondante mezz'ora di gara a causa dell'espulsione di Hakimi al 57'. La formazione di Pochettino mantiene la vetta, portandosi a 28 punti in classifica, mentre l'Olympique aggancia il Rennes a quota 18, ma con una partita in meno (Nizza-Marsiglia, sospesa lo scorso 27 ottobre)

NEYMAR SCORTATO PER BATTERE UN CORNER