Follia nel primo tempo di Olympique Marsiglia-Psg: Neymar ha dovuto battere un calcio d'angolo protetto dalla sicurezza, che ha dovuto alzare gli scudi per difendere il brasiliano dal lancio di oggetti. Prima della partita una persona è stata arrestata per aver scagliato due fumogeni contro il bus della formazione parigina. L'OM era già stato sanzionato due volte dalla lega per il comportamento dei suoi tifosi, e dopo oggi rischia di essere penalizzato in classifica

OLYMPIQUE MARSIGLIA-PSG: GLI HIGHLIGHTS