LIONE-MARSIGLIA 2-1

10' Guendouzi (M), 76' Shaqiri (L), 90' Dembele (L)

Lione e Marsiglia scendono in campo per il recupero della 14^ giornata, con la squadra ospite che ha l'occasione per scavalcare il Nizza e agganciare il secondo posto in classifica alle spalle di un ormai inarrivabile Paris Saint-Germain. Gli uomini di Sampaoli, per questo motivo, partono con il piede sull'acceleratore e passano in vantaggio già al 10', quando Guendouzi devia in rete di testa un calcio d'angolo battuto da Payet. Il Lione prova a reagire, ma il Marsiglia si rende pericoloso nuovamente con un altro tentativo dell'autore del gol del vantaggio. Tanto possesso palla per i padroni di casa, ma la squadra ospite tiene bene il campo e gestisce lo 0-1 portandolo fino all'intervallo. Il secondo tempo riparte nella stessa maniera, con il solito Guendouzi a riprovarci con un tiro che si perde alto. Il Lione però aumenta la pressione, Pau Lopez compie un paio di interventi per permettere al Marsiglia di difendere il vantaggio. Intorno alla mezz'ora Shaqiri ci prova in due occasioni, ma al terzo tentativo trova il gol del pareggio: l'ex Inter riesce a trasformare di testa un cross dalla destra di Gusto, con Pau Lopez che questa volta non può nulla. Nel finale entrambe le squadre provano a vincerla: il Lione è pericoloso con Dembele, dall'altro lato il Marsiglia si fa vedere con Harit. È un lungo braccio di ferro, che alla fine vede prevalere i padroni di casa. Dembele prima fa le prove generali mandando la palla di poco fuori, poi trova il gol vincente al 90' con un perfetto pallonetto su assist di Shaqiri. Il Lione trova così tre punti importanti che gli permettono di agganciare Rennes e Montpellier al quinto posto. Beffa per il Marsiglia, che resta al terzo posto.