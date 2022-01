Gigio non basta, l'eroe è l''ex' Bulka: Nizza ai quarti

leggi anche

I colpi più costosi in Europa a gennaio (finora)

Si chiude agli ottavi di finale il percorso in Coppa di Francia del Paris Saint-Germain. Al termine di novanta minuti belli ed equilibrati, con occasioni per parte, le due squadre si sono giocate la qualificazione ai calci di rigore. Nonostante una parata di Donnarumma (che poi però ha subito il cucchiaio da Dante), il Nizza passa ai quarti grazie a due parate di Marcin Bulka, portiere polacco classe 1999 girato in prestito al Nizza, proprio dal Paris Saint-Germain. Che saluta la competizione e dice addio al sogno 'Triplete'. Niente da fare per Messi e compagni. Passa il Nizza, che ora sfiderà il Marsiglia in un derby del sud di Francia che si preannuncia accesissimo, dopo i fatti dello scorso agosto con il match sospeso e poi rinviato e giocato a porte chiuse e campo neutro (QUI la ricostruzione con video). La Coppa di Francia entra nel vivo. Ma la grande protagonista - e detentrice del titolo - è stata spodestata. Ora è caccia alla 'Coupe'.