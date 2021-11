L'anticipo della 14^ giornata di Ligue1 si chiude in parità, ma è da sottolineare la rimonta della squadra del Principato che si trovava sotto di due reti dopo soli 9' di gioco (doppietta di David). Diatta la riapre e il gol del definitivo pari arriva con i padroni di casa in inferiorità numerica dopo l'espulsione di Pavlovic al 78'. Niko Kovac sarà riconoscente a Ben Yedder, ma ora la lotta per la zona Champions si complica