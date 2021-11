Premier, Bundes e Ligue 1: le partite del weekend

Da oggi, venerdì 19 novembre, fino a domenica 21, in Germania si giocano le gare della dodicesima giornata di Bundesliga. Saranno cinque le partite visibili su Sky, a partire dall’anticipo che vedrà i campioni in carica del Bayern Monaco impegnati in trasferta ad Augsburg. Bayern in vetta alla classifica con 28 punti, Augsburg sedicesimo con 9. Tra le più immediate inseguitrici dei bavaresi c’è il Borussia Dortmund, secondo in classifica a quattro lunghezze dal Bayern, che sabato ospiterà lo Stoccarda, quindicesimo a quota 10. Inoltre, domenica verrà proposto in differita il derby di Berlino tra Union e Hertha, in programma sabato. Passiamo alla Premier League: domani, sabato 20, e domenica 21 novembre, in Inghilterra si giocano le partite della 12^ giornata di campionato saranno cinque i match da seguire in diretta su Sky. Da non perdere assolutamente la sfida di Anfield, che vedrà di fronte il Liverpool, quarto in classifica con 22 punti, e l’Arsenal, quinto con 20. Una classica del calcio inglese che potrà essere seguita in diretta alle 18.30 anche su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR, sul 213 di Sky Q via satellite. In 4K HDR anche l’altra sfida da non perdere e che avrà per protagoniste il Leicester, dodicesimo in graduatoria con 15 punti, e la capolista Chelsea, che guida la Premier a quota 26. Alle spalle dei londinesi ci sono i campioni carica del Manchester City, staccati dalla vetta di tre lunghezze, che domenica ospiteranno l’Everton, undicesimo con 15 punti. Promette gioco e spettacolo l’incontro che domenica a Londra metterà a confronto due filosofie di gioco opposte come quelle del Tottenham di Antonio Conte, al suo secondo match sulla panchina degli “Spurs”, e il Leeds United del “Loco” Bielsa. Londinesi al nono posto con 16 punti, Leeds quindicesimo con 11. Calcio d’inizio alle 17.30. In Francia occhi puntati sul Parco dei Principi, dove sabato sarà di scena il Paris Saint Germain, primo in classifica con 34 punti, ben 10 in più sulla seconda, il Lens. Per Messi e compagni l’avversario sarà il Nantes, decimo a quota 18. Molto atteso l’incontro tra i due Olympique, che al Groupama Stadium metterà di fronte i padroni di casa del Lione e il Marsiglia, una classica del calcio francese. In classifica, Marsiglia al quarto posto con 23 punti, Lione al settimo con 19.