Gara ancora in estrema emergenza per il Bordeaux falcidiato dal Covid (ben 21 i giocatori colpiti nelle ultime settimane). La squadra di Petkovic ha comunque affrontato con grande coraggio il Marsiglia di Sampaoli in un match molto sentito anche dalle tifoserie e valido per la 20^ giornata di Ligue 1. Gara decisa da una bella rete dell'ex Roma Cengiz Under che al termine di un'azione personale ha battuto al 37' Costil. Nella ripresa, nulla da fare per i padroni di casa che perdono contro il Marsiglia, in casa, per la prima volta dopo 44 anni. E a proposito di ex romanisti: con la presenza contro il Bordeaux, Pau Lopez arriva a 20 partite giocate difendendo i pali del Marsiglia. Un traguardo che fa scattare l'obbligo di riscatto da parte del club francese nei confronti del portiere spagnolo. Una notizia che fa felice anche la Roma, che aveva ceduto inizialmente il giocatore in prestito per 720 mila euro, e variabile per un massimo di 500 mila euro e che al momento dell’obbligo di riscatto riceverà 12 milioni. Quanto alla classifica, grazie a questo successo, il Marsiglia sale al secondo posto solitario in classifica a dieci punti dalla capolista Paris Saint Germain.