Alla Roma 12 milioni

Pau Lopez saluta definitivamente la Roma dopo 76 presenze in due anni (dal 2019 al 2021) in giallorosso. Alla Roma andranno 12 milioni di euro, la stessa cifra pattuita in estate con il Wolverhampton per l'arrivo nella Capitale di Rui Patricio, oggi portiere titolare della formazione allenata da José Mourinho. Nel Marsiglia c'è un altro ex Roma, Cengiz Under: anche il turco è passato ufficialmente al club francese in prestito con diritto di riscatto, che si trasforma in obbligo al verificarsi di determinate condizioni facilmente raggiungibili.