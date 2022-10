Il Psg vola in Corsica sull'asse Mbappé-Messi: due gol e un assist per il francese, un gol e due assist per la pulce. Si tratta del dodicesimo risultato utile consecutivo in campionato per i parigini che consolidano così il primato in Ligue 1. In attesa delle altre partite, la squadra di Galtier è a +6 sul Lorient e ha il miglior attacco e la miglior difesa (32 gol fatti e solo 5 subiti). Guarda gli highlights del match

