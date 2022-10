Messi, il gol con l'Ajaccio è da videogame. VIDEO

Straordinaria azione dei parigini per il momentaneo 2-0 sul campo dell'Ajaccio. La squadra di Galtier arriva in porta dopo 18 passaggi consecutivi, ma la parte finale è da videogame con il triangolo Messi-Mbappé: prima l'assist di tacco del francese, poi la rete dell'argentino che mette a sedere il portiere avversario con una finta. Il Psg ha poi vinto 3-0 (doppietta di Mbappé), centrando il dodicesimo risultato utile consecutivo in Ligue 1