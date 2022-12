Vince 2-1 in casa il Psg di Galtier al ritorno in campo dopo la sosta per i Mondiali. Con Messi ancora in vacanza, a guidare l’attacco ci sono Neymar e Mbappé. Il brasiliano si fa espellere in 2’, mentre il capocannoniere di Qatar ’22, pur autore di una prova opaca, decide il match nel recupero su rigore. Psg che resta in vetta a +8 sul Lens che però ha una partita in meno

Vince 2-1 per il Paris Saint Germain al rientro in Ligue1 dopo il Mondiale. Al Parco dei Principi lo Strasburgo crolla solo nel recupero grazie al rigore di Mbappé nei minuti di recupero. In attesa del ritorno di Messi, Galtier si affida a Neymar e al campione francese: il brasiliano si fa espellere per una doppia ammonizione in 2’, il capocannoniere di Qatar 2022 la decide anche se con una prestazione decisamente sottotono. Psg che resta in vetta a +8 sul Lens che però ha una partita in meno.

Primo tempo: la sblocca Marquinhos, Gigio prodigioso

Non c’è Leo Messi, che ha ancora qualche giorno di vacanza dopo i festeggiamenti in Argentina, ma ci sono Neymar e Mbappé a guidare l’attacco del Paris Saint Germain in questo primo match post Mondiale. A portare in vantaggio i campioni di Francia è però Marquinhos, di testa, proprio su assist di Neymar al 14’. Per il brasiliano una grande soddisfazione dopo il rigore sbagliato contro la Croazia che è costata l’eliminazione ai verdeoro. Al 30’ è decisivo Gigio Donnarumma con un intervento prodigioso su Gameiro che manca il pari a pochi metri dal portiere azzurro. Nel finale ci prova Ekitike dopo un’azione avviata da Neymar con un tunnel splendido.

Secondo tempo: espulso Neymar, la decide Mbappé

Dopo un primo tempo positivo, i parigini rientrano in campo con poca grinta e concentrazione: nasce così la sfortunata autorete di Marquinhos al 51’, nulla da fare per Donnarumma. Poco dopo è Mbappé che sfiora il 2-1 ma è bravo il portiere ospite Sels ad opporsi. Al 63’ episodio chiave del match: due minuti dopo un’ammonizione per una manata ad un avversario, Neymar simula in area ed è inevitabile il secondo giallo estratto dall’arbitro Turpen. Nel finale Galtier si gioca la carta Hakimi ma è Mbappé, su calcio di rigore, a decidere il match nei minuti di recupero.