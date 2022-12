Due minuti di follia per Neymar che viene espulso per una doppia ammonizione arrivata in pochissimo tempo: la prima al 62' a causa di una manata a un avversario, la seconda al 63' dopo una clamorosa simulazione in area. Inevitabile il rosso estratto da Turpen. Ecco le immagini dei due episodi

IL VIDEO DELL'ESPULSIONE DI NEYMAR