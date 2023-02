Settimana da incubo per la squadra di Galtier che, dopo l'eliminazione dalla Coppa di Francia, perde anche in campionato. Decisivi Ben Yedder (doppietta) e Golovin. Per il Paris, in vista dell'ottavo di Champions League contro il Bayern, c'è l'allarme virus intestinale che ha colpito diversi giocatori, tra cui Fabian Ruiz e Vitinha