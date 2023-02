L'allenatore del Psg ha fatto chiarezza sulle condizioni del campione argentino, infortunatosi nell'ultima gara di Coppa di Francia: "Ha accusato un problema muscolare e starà a riposo ancora 48 ore, ma lunedì tornerà ad allenarsi". Sul possibile recupero contro il Bayern in Champions: "Come ho detto tornerà lunedì, potete togliere la parola incerto" L'INFORTUNIO DI MESSI Condividi

Dopo l'infortunio dI Kylian Mbappé, che sarà costretto a uno stop di tre settimane, nell'ultima partita di Coppa di Francia, terminata con l'eliminazione del Paris Saint-Germain per mano del Marsiglia, anche Lionel Messi è andato ko. La sua presenza nella super sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, in programma martedì 14 febbraio, in un primo momento sembrava essere a forte rischio. Ma a provare a rassicurare l'ambiente ci ha pensato Christophe Galtier, che ha parlato delle condizioni dell'argentino in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Monaco.

"Messi? Togliete la parola 'incerto'. Non rischio Mbappé" vedi anche Messi amarcord: indossa la 10 in Coppa di Francia "Mbappé ne avrà per tre settimane e sta svolgendo delle cure - ha detto l'allenatore del Psg -, non vorrei rischiarlo con il Bayern perché la salute del giocatore viene prima di tutto e la stagione è ancora lunga. Messi ha avuto un problema muscolare contro il Marsiglia, riprenderà ad allenarsi lunedì, alla vigilia della partita con il Bayern Monaco. Se sarà a disposizione per la Champions? Posso dire che salterà la gara di campionato con il Monaco. Poi, come ho detto, lunedì si allenerà, quindi si può mettere da parte la parola 'incerto'. Non cerchiamo scuse, ma tutti questi infortuni arrivano a causa delle troppe partite ravvicinate. Poi c'è stato un Mondiale che non ha aiutato".

Il report medico Oltre alle parole di Galtier in conferenza, il Psg ha pubblicato sui propri canali ufficiali questo report medico sulle condizioni dell'argentino: "Infortunato ai muscoli posteriori della coscia contro il Marsiglia - si legge sul sito del club parigino -, Leo Messi resterà in cura per 48 ore. Il suo ritorno agli allenamenti è previsto per lunedì".