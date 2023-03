Dopo l'eliminazione agli ottavi di Champions League per mano del Bayern Monaco, il Paris Saint-Germain paga il contraccolpo psicologico e perde per la quarta volta in Ligue-1: la squadra di Galtier ha ora 9 punti di vantaggio sul Lens, prima inseguitrice, ma il Parco dei Principi non ha gradito l'ennesimo ko, coprendo di fischi Messi e compagni (peraltro già contestati in minima parte al momento dell'annuncio delle formazioni)

Fischi sul Psg. Il ko contro il Rennes fa rumore, non tanto per la corsa al titolo (i punti restano tanti, 9 di vantaggio sul Lens prima inseguitrice), ma per l'accoglienza per il ritorno a casa dopo l'ennesima delusione europea. Col Bayern è arrivato un doppio ko, 1-0 all'andata e 2-0 al ritorno. Fuori dalla Champions, agli ottavi. Per il secondo anno di fila. Dopo le tante delusioni sul palcoscenico più grande nonché quello più ambito dal club parigino. Nel mentre, il Psg aveva già giocato (e vinto, ma in trasferta) contro il Brest. Quindi il Parco dei Principi. Che non ha perdonato.