Psg, undicesimo titolo: è il nono per Verratti

Un motivo di orgoglio, questo nuovo successo, anche per la proprietà: per la Qatar Sports Investments si tratta del nono titolo in 12 anni. Lo stesso numero di campionati francesi vinti di Marco Verratti, che è il giocatore con più Ligue 1 vinte nella storia. Nonostante la delusione per il cammino non soddisfacente in Champions, il Psg di Galtier diventa la prima squadra nella storia del campionato a restare in testa dalla prima all’ultima giornata. E quello su cui ha messo la firma, con il gol segnato al minuto 59, diventa il 43esimo titolo conquistato in carriera da Leo Messi. Numeri che lo proiettano come giocatore più vincente della storia del calcio (in coabitazione con Dani Alves). Quello segnato allo Strasburgo è il suo 496esimo gol, che lo fa diventare il migliore marcatore di sempre nei top 5 campionati europei. Numero impressionanti. Eppure sul campo nessuna festa. Il Psg la farà all’ultima giornata, al Parco dei Principi, contro il Clermont.