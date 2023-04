14/15 ©Ansa

LA CORSA ALL'EUROPA

2) REAL MADRID : 62 punti (dr +37) - virtualmente in Champions

3) ATLETICO MADRID : 60 punti (dr +60) - virtualmente in Champions

4) REAL SOCIEDAD : 51 punti (dr +9) - virtualmente in Champions

5) BETIS SIVIGLIA : 48 punti (dr +7) - virtualmente in Europa League

6) VILLARREAL : 47 punti (dr +10) - virtualmente in Conference

7) ATHLETIC BILBAO: 43 punti (dr +11)

In ritardo l'(38 punti), finalista di Coppa del Re e quindi in corsa per l'Europa League. Chi punta la Champions è invece il(35 punti), semifinalista in Europa League