Calciomercato

Cabral e Trubin al Benfica: per entrambi contratto fino al 2028. Ibanez va all'Al-Ahli. Vietto resta in Saudi League: è dell'Al-Qadsiah. Kessié vola in Arabia: ufficiale all'Al Ahli. Niang riparte dall'Adana Demirspor. L'ex Chelsea Barkley torna in Premier: è del Luton Town. Male allo United, Weghorst è dell'Hoffenheim. Ecco i principali movimenti all'estero