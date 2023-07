Un altro big del calcio europeo vola in Arabia Saudita: Riyad Mahrez saluta il City campione d'Europa e si trasferisce all'Al-Ahli. Anche Henderson dal Liverpool all'Al-Ettifaq. Elyounoussi è del Copenaghen, Isco riparte dal Betis. Radu lascia l'Inter e va in prestito al Bournemouth. Gabbia al Villarreal in prestito secco dal Milan, Boga al Nizza. Ecco i principali movimenti all'estero

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE